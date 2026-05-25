Canada: behandeling flotilla-activisten door Israël onacceptabel

OTTAWA (ANP) - De Canadese premier Mark Carney heeft de Israëlische president Isaac Herzog gezegd dat de behandeling van activisten van de Global Sumud Flotilla onacceptabel is. Carney wil een onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen.

Vorige week ontstond grote internationale verontwaardiging over een video met vastgebonden flotilla-activisten op een Israëlisch schip. De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir had deze beelden verspreid.

De Canadese premier veroordeelde niet alleen de behandeling van de flotilla-activisten. Hij liet zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij "catastrofaal" noemde. Verder zei hij dat Canada zich verzet tegen de vestiging van nieuwe Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

De Israëlische ambassadeur in Canada verklaarde vorige week tegen de krant Globe and Mail dat de betrekkingen tussen beide landen slechter dan ooit zijn. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Anita Anand kondigde op X aan dat Canada bewijzen van de slechte behandeling van de flotilla-activisten aan Israël zal overhandigen. Haar Israëlische collega Gideon Sa'ar zei op X dat de activisten zijn geïnspireerd door Hamas.