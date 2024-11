Zevende vulkaanuitbarsting in een jaar tijd in IJsland

REYKJAVIK (ANP) - Voor de zevende keer in een jaar tijd is op het schiereiland Reykjanes in het zuidwesten van IJsland donderdag een vulkaan uitgebarsten. De laatste uitbarsting was in september.

Het nabijgelegen vissersdorp Grindavik, met oorspronkelijk bijna 4000 inwoners, is nagenoeg verlaten nadat de autoriteiten in december vorig jaar opdracht tot evacuatie hadden gegeven, omdat het risico bestond dat Grindavik door lava overspoeld zou worden. Vorig jaar werden enkele woningen in Grindavik door lava verwoest.

De autoriteiten hebben kunstmatige barrières opgeworpen om de lavastromen weg te leiden van kritieke infrastructuur, waaronder de geothermische energiecentrale Svartsengi, het kuuroord Blue Lagoon en Grindavik.