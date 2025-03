Canada veroordeelt executie vier Canadezen in China

OTTAWA (ANP) - De Canadese minister van Buitenlandse Zaken Melanie Joly zei woensdag dat China de afgelopen weken vier Canadese burgers heeft geëxecuteerd, ondanks verzoeken tot genade vanuit Canada. "We veroordelen de executies ten zeerste", aldus Joly tegen verslaggevers.

Joly zei dat Canada consequent om clementie vraagt voor Canadezen die in het buitenland ter dood veroordeeld zijn. De vier geëxecuteerde Canadezen zouden een dubbele nationaliteit hebben gehad. Verdere details over de identiteit en de zaak konden volgens Joly niet worden besproken wegens privacyverzoeken van de getroffen families.

China verdedigde de executies in een verklaring, waarin stond dat de Canadezen waren veroordeeld voor drugsdelicten. "Drugsgerelateerde criminaliteit is een ernstige misdaad die wereldwijd wordt erkend als extreem schadelijk voor de samenleving", aldus de verklaring vanuit de ambassade in Ottawa. De ambassade voegde toe dat China dubbele nationaliteiten niet erkent.