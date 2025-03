Witte Huis: Trump tekent bevel sluiting ministerie van Onderwijs

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zal donderdag een uitvoerend bevel ondertekenen om het ministerie van Onderwijs te sluiten, aldus het Witte Huis. Met het ondertekenen van het bevel vervult Trump, die herhaaldelijk heeft gezegd het ministerie te zullen sluiten, een belangrijke campagnebelofte.

Het bevel draagt minister van Onderwijs Linda McMahon op om "alle noodzakelijke stappen te ondernemen om de sluiting van het ministerie van Onderwijs te vergemakkelijken en de bevoegdheid tot onderwijs terug te geven aan de staten". Daarnaast staat in het bevel dat "de effectieve en ononderbroken levering van diensten, programma's en voordelen waarop Amerikanen vertrouwen, wordt voortgezet" en dat programma's of activiteiten die nog resterende fondsen van het ministerie ontvangen, deze niet mogen gebruiken om diversiteit, inclusie en gelijkheid (DEI) of "genderideologie" te bevorderen.

De sluiting wordt aangevochten door een groep Democraten, die vorige week een rechtszaak aanspanden om de Trump-regering te blokkeren het ministerie te ontmantelen en om het ontslag van bijna de helft van het personeel te stoppen. Trump noemde het ministerie eerder "grote oplichterij" en stelde in zijn eerste termijn als president ook al voor om het te sluiten, maar het Congres deed destijds niets.