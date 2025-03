Canadese premier nodigt Zelensky uit voor G7-top in juni

OTTAWA (ANP/AFP) - De nieuwe Canadese premier Mark Carney heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky uitgenodigd voor de G7-top in juni. De twee leiders hebben elkaar afgelopen weekend gesproken, meldde een regeringsfunctionaris.

Carney, die vrijdag aantrad, heeft aangegeven Oekraïne te willen blijven steunen, net als zijn voorganger Justin Trudeau. Canada is ook een van de landen die meepraat bij de vergaderingen van de zogeheten coalitie van bereidwillige landen. Die groep discussieert over de manier waarop Oekraïne veiligheidsgaranties kan krijgen bij een staakt-het-vuren of een mogelijke vrede met Rusland.

De top van de G7, een forum voor grote westerse economieën, vindt vanaf 15 juni plaats in het Canadese Kananaskis. Zelensky was de afgelopen twee jaar ook aanwezig bij de G7-toppen in Italië en Japan.