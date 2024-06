Drie tips van de pro's: zo maak je een barbecue schoon

Mogelijk heb je de eerste barbecue van de zomer er al weer op zitten. Dan wacht je nog een vervelend klusje: het apparaat moet nog schoon. Gelukkig zijn er manieren om dat eenvoudig te doen.

Culinair journalist Gerrit-Jan Groothedde raadt aan om de grillplaat schoon te branden. "Opstoken, heet laten worden en dan even met een stukje staalwol erover en al het vuil komt er zó vanaf!'' Voor wie niet het geduld heeft om de barbecue zo hoog op te stoken weet barbecue-chef Koos van Essen een betere manier: Dasty. "Het is een soort wondermiddel van de Wibra, het beste ontvettende middel dat ik ooit heb gebruikt. En het kost haast niets. Als je barbecue is afgekoeld, leg je het rooster gewoon in een bak met Datsy en water en de volgende dag is het blinkend schoon."

Je kunt de plaat ook in een vuilniszak stoppen met wasmiddel Biotex en heet water. Laat het rooster een tijdje weken en de dag erna veeg je het vuil er zo af. Voor de echte luieriken zonder smetvrees heeft Van Essen nog een tip: leg de grillplaat een nacht in het gras. "Niet te heet natuurlijk, want dan heb je een schroeiplek. Maar het schijnt dat de dauw en het gras samen er voor zorgen dat alles er weer goed uitziet."