NSC na vernietigend advies: RvS negeert onze principiële bezwaren

DEN HAAG (ANP) - NSC vindt dat de Raad van State in zijn vernietigende advies over pensioenplannen van de partij voorbijgaat aan principiële bezwaren die NSC heeft tegen het nieuwe stelsel. De partij van Pieter Omtzigt wil dat pensioendeelnemers via een referendum kunnen aangeven of zij over willen naar het nieuwe pensioenstelsel, of in het oude willen blijven. Volgens de belangrijkste adviseur van het kabinet is het plan van Omtzigt, Agnes Joseph (NSC) en Henk Vermeer (BBB) "onvoldoende doordacht" en kan het tot chaos leiden in de pensioenwereld.

Met die kritiek gaat de raad voorbij aan principiële bezwaren, vindt NSC. Het nieuwe pensioenstelsel schiet volgens de partij tekort als het gaat om het recht op inspraak en goede rechtsbescherming voor pensioendeelnemers.

Omtzigt en Joseph zullen zich verder buigen over de praktische bezwaren waarvoor de raad waarschuwt. Maar ook enkele van die punten doen volgens NSC "verwonderlijk" aan. Zo denkt de partij niet dat het bezwaarrecht ontwrichtend zal werken, omdat het vroeger ook werd gebruikt. Verder wijst NSC op enkele voorbeelden van pensioenfondsen die hun deelnemers nu al om inspraak vragen. "De praktijk laat dus zien dat het gewoon kan."

Andere partijen vinden het advies van de Raad van State juist aanleiding voor NSC om het voorstel in te trekken. "De uitspraak van de Raad van State is kraakhelder", schrijft Marleen Haage (GroenLinks-PvdA) op X. "Dit amendement, dat een bom legt onder de solidariteit van ons stelsel, zorgt voor een verslechtering van onze pensioenen." Hans Vijlbrief (D66) noemt het oordeel van de raad "verschroeiend". Hij vindt dat het kabinet er volledig afstand van moet nemen en rekent erop dat NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) "zijn rug recht" zal houden.