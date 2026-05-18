CARE: prijs van hulpgoederen loopt op door blokkade handelsroutes

GENÈVE (ANP) - Door de verstoring van handelsroutes in het Midden-Oosten loopt de prijs van voedsel en noodhulp snel op, ziet hulporganisatie CARE. Door de gedeeltelijke sluiting van de Straat van Hormuz moeten hulpgoederen via andere routes vervoerd worden. Dat zorgt er onder meer voor dat de prijs van noodvoeding voor ondervoede kinderen is verdrievoudigd, aldus CARE.

In Somalië is de prijs van noodvoeding gestegen van 55 naar 200 dollar per doos, meldt CARE. Dat zou betekenen dat nog maar 83 kinderen geholpen kunnen worden met middelen die voor 300 kinderen bedoeld waren.

Eerder zei onder meer het Wereldvoedselprogramma dat de prijzen van olie, gas en kunstmest ook invloed kunnen hebben op de voedselprijs.

"Hoe langer handelsroutes verstoord blijven, hoe groter de impact op gezinnen die nu al moeite hebben om eten te kopen", zegt CARE. De organisatie zegt dat er meer internationale steun nodig is "om te voorkomen dat deze verstoringen uitgroeien tot een bredere wereldwijde voedselcrisis".