ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RvS: Politieke partijen uitsluiten van verkiezingen gaat te ver

Samenleving
door anp
maandag, 18 mei 2026 om 10:54
bijgewerkt om maandag, 18 mei 2026 om 10:59
anp180526061 1
Politieke partijen zonder leden uitsluiten van deelname aan verkiezingen gaat te ver, zegt de Raad van State. De belangrijkste overheidsadviseur vraagt D66 en GroenLinks-PvdA die regel in het voorstel voor de wet politieke partijen, eventueel weg te laten. Tweede Kamerleden Joost Sneller en Mikal Tseggai van die respectievelijke partijen moeten bovendien hun wetswijziging op een aantal punten beter uitleggen.
De Kamerleden willen regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Als het voorstel wordt aangenomen, kan bijvoorbeeld de PVV niet meer meedoen aan verkiezingen. De politieke beweging van Geert Wilders kent namelijk geen vereniging of andere vorm van interne organisatie. Ook een blanco lijst met kandidaten, zonder partijnaam bovenaan het stembiljet, zou dan niet meer mogelijk zijn.
De Raad van State mist uitleg van de indieners. Onder meer of de beperkingen "noodzakelijk en proportioneel zijn om de democratie te beschermen en te versterken".

Lees ook

RvS: OCW moet 222 schoolbesturen nog personeelskosten betalenRvS: OCW moet 222 schoolbesturen nog personeelskosten betalen
Ook RvS oordeelt: wachttijd asielaanvraag mocht niet verlengdOok RvS oordeelt: wachttijd asielaanvraag mocht niet verlengd
RvS: iets meer uitleg bij wetsvoorstel verhoging eigen risicoRvS: iets meer uitleg bij wetsvoorstel verhoging eigen risico
loading

POPULAIR NIEUWS

248116191_m

Minimaliseren voor beginners: welke spullen je zonder nadenken meteen kunt wegdoen

generated-image (1)

Steedsmeer Nederlanders komen in het buitenland in de knel door het vergeten van dit simpele item

simply-recipes-never-buy-this-bread-lead-1-b6ef7456bbba4f9d883467eb26a0ac8a

Koop dit brood liever niet

189491592_m

7 of 14 eieren per week? Dit hangt af van jouw situatie

shutterstock_2671342799

Vergeet voor je vakantie geen cash: ook in Spanje en Griekenland blijft contant geld onmisbaar

shutterstock_1294973821

Geld en relaties: wat als jullie inkomens steeds verder uit elkaar lopen?

Loading