RvS: Politieke partijen uitsluiten van verkiezingen gaat te ver

Politieke partijen zonder leden uitsluiten van deelname aan verkiezingen gaat te ver, zegt de Raad van State. De belangrijkste overheidsadviseur vraagt D66 en GroenLinks-PvdA die regel in het voorstel voor de wet politieke partijen, eventueel weg te laten. Tweede Kamerleden Joost Sneller en Mikal Tseggai van die respectievelijke partijen moeten bovendien hun wetswijziging op een aantal punten beter uitleggen.

De Kamerleden willen regels voor politieke partijen. Leden moeten bijvoorbeeld kunnen beslissen over het partijprogramma en de kandidatenlijst. Als het voorstel wordt aangenomen, kan bijvoorbeeld de PVV niet meer meedoen aan verkiezingen. De politieke beweging van Geert Wilders kent namelijk geen vereniging of andere vorm van interne organisatie. Ook een blanco lijst met kandidaten, zonder partijnaam bovenaan het stembiljet, zou dan niet meer mogelijk zijn.

De Raad van State mist uitleg van de indieners. Onder meer of de beperkingen "noodzakelijk en proportioneel zijn om de democratie te beschermen en te versterken".