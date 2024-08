Catalaanse agent verdacht van hulp aan gezochte ex-premier

BARCELONA (ANP) - De Catalaanse politie heeft een eigen agent aangehouden die wordt verdacht van hulp aan de door justitie gezochte ex-premier van de Spaanse regio, Carles Puigdemont. De in 2017 naar België uitgeweken Puigdemont verscheen donderdag voor het eerst weer in Catalonië en hield een toespraak voor aanhangers vlak bij het Catalaanse parlement in Barcelona. Maar de politie die hem zou moeten aanhouden, slaagde daar niet in. Puigdemont verdween in een witte Honda die eigendom zou zijn van de verdachte politieman.

De politie zoekt Puigdemont naar eigen zeggen met een grote operatie die de "Operatie Kooi" wordt genoemd. Van Puigdemont, die in 2017 als regiopremier op onwettige wijze Catalonië probeerde af te scheiden van Spanje, ontbreekt nu elk spoor.