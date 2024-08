Cyprus: wij kunnen rol spelen bij evacuaties uit Midden-Oosten

NICOSIA (ANP/DPA) - Cyprus kan assisteren bij de evacuatie van buitenlandse burgers uit Libanon. Dat zegt een regeringswoordvoerder, die aangaf dat veel EU-landen daar al contact over hebben opgenomen.

Cyprus ligt in de Middellandse Zee en bevindt zich van alle EU-lidstaten het dichtst bij Libanon. De vliegtijd tussen de landen bedraagt ruim een half uur. Cyprus heeft al eerder dienstgedaan als knooppunt voor hulpverlening en evacuaties bij crises in het Midden-Oosten.

Momenteel wordt gevreesd voor verdere militaire escalatie in de regio na de dood van een Hezbollahcommandant in Beiroet en een Hamaskopstuk in Teheran. Iran heeft vergeldingsacties aangekondigd tegen Israël.