CBS: administratiedruk zorg in vijf jaar tijd nauwelijks minder

DEN HAAG (ANP) - De administratieve werkdruk van zorgmedewerkers is in de afgelopen vijf jaar nauwelijks veranderd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg besteedden gemiddeld ruim een derde van hun tijd aan administratie, zoals verslagen maken en het registreren van informatie. Dit is het hoogst in de jeugdzorg.

Het CBS berekende de administratieve druk over het tweede kwartaal van 2025. In dezelfde periode in 2021 ging het om gemiddeld eenzelfde percentage (30 procent) van de werktijd die aan administratie opging. De helft van de tijd ging zowel dit jaar als vijf jaar eerder op aan zorg voor, of ondersteuning aan cliënten, aldus het CBS.

Er werken zo'n 1,5 miljoen mensen in de zorgsector. 78 procent werkt in de directe zorg, of in de ondersteuning of begeleiding van patiënten en cliënten, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen, groeps- en woonbegeleiders.

Hoge werkdruk

De mensen die aan het bed staan, zijn meer tijd kwijt aan het maken van verslagen over de verleende zorg dan de medewerkers die niet direct contact met patiënten hebben. Ruim 44 procent van de werknemers die direct contact met patiënten of cliënten hebben, zegt een hoge of zeer hoge werkdruk te ervaren.

Van de medewerkers die niet direct patiëntcontact hebben, zegt een derde hoge werkdruk te hebben. Werknemers in de jeugdzorg zeggen de meeste tijd kwijt te zijn aan administratietaken, gevolgd door huisartsen, gezondheidscentra, ziekenhuizen en medisch specialisten. De kinderopvang scoort het laagst.