Mkb-bedrijven krimpen vaker dan dat ze groeien

DEN HAAG (ANP) - Mkb-bedrijven zijn de afgelopen tien jaar vaker gekrompen dan gegroeid. Vooral ondernemingen in de categorie kleinbedrijf, met tien tot vijftig medewerkers, belandden vaker in de lagere categorie micro dan dat ze een middenbedrijf werden. Deze middenbedrijven groeiden wel vaker in aantal werknemers dan dat ze krompen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 waren er bijna 40.000 ondernemingen in het kleinbedrijf. De afgelopen tien jaar is 16 procent daarvan gekrompen en 7 procent gegroeid. Als andere categorieën onderscheidt het CBS zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers), micro- (2 tot 10 werknemers), midden- (50 tot 250) en grootbedrijven (250 of meer).

Het aantal mkb-bedrijven is de afgelopen tien jaar met bijna 75 procent gegroeid, tot ruim 1,6 miljoen begin dit jaar. Dit komt volgens het CBS met name door een groei van het aantal zzp'ers, vooral in de sectoren horeca, vervoer en opslag en verhuur en overige zakelijke dienstverlening. In de rest van het mkb groeide het aantal bedrijven met bijna 13 procent.

Het CBS deed het onderzoek voor het jaarlijkse rapport Staat van het mkb van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Dat wordt dinsdagmiddag aangeboden aan demissionair minister Vincent Karremans (Economische Zaken) en voorzitter Jacco Vonhof van belangenvereniging MKB-Nederland.