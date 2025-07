CBS: pleger seksueel grensoverschrijdend gedrag vaak onbekende

DEN HAAG (ANP) - Meer dan de helft (54 procent) van de ruim 1,7 miljoen mensen van zestien jaar of ouder die in 2024 te maken kregen met seksueel grensoverschrijdend gedrag, zegt dat de pleger een onbekende was. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC).

Vrouwelijke slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag zeggen vaker dan mannelijke slachtoffers dat de pleger een onbekende is. Verder wijzen zij relatief vaak een ex-partner of een date aan als dader. In 90 procent van de gevallen is de pleger een man.

Mannelijke slachtoffers noemen juist vaker een goede vriend(in) of teamgenoot. 43 procent wijst een vrouw aan als pleger, 39 procent noemt een man. Daarnaast beantwoorden volgens het CBS relatief veel mannelijke slachtoffers deze vraag niet.

Seksueel geweld

Bij slachtoffers die de pleger wel kenden, ging het vaak om een nieuw of oppervlakkig contact, zoals iemand van het uitgaan, een onlinekennis of een date. Daarnaast worden collega's en goede vrienden relatief vaak genoemd als dader.

Van de verschillende vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag komt seksuele intimidatie vaker voor dan seksueel geweld. In 2024 zeiden bijna 1,2 miljoen mensen van zestien jaar of ouder slachtoffer te zijn geweest van offline seksuele intimidatie, en ruim 760.000 mensen van digitale seksuele intimidatie. Ruim een half miljoen 16-plussers kregen vorig jaar te maken met seksueel geweld.