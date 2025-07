Thailand: Cambodja schendt bestand, opnieuw gevechten aan grens

BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - Het leger van Thailand meldt dat buurland Cambodja het staakt-het-vuren heeft geschonden dat maandagavond inging. In de nacht van maandag op dinsdag is opnieuw gevochten aan de grens, aldus Thailand. Een woordvoerder van het Cambodjaanse leger ontkent dat aan de grens is gevochten.

De premiers van Cambodja en Thailand gingen maandag na bemiddeling van hun Maleisische ambtgenoot akkoord met een wapenstilstand aan de grens. Het bestand ging om middernacht lokale tijd in.

Onderdeel van het bestand is dat de legers van beide landen dinsdag om 07.00 uur lokale tijd (02.00 uur Nederlandse tijd) met elkaar zouden praten. Thailand meldde in eerste instantie dat die gesprekken drie uur later zouden plaatsvinden. Later liet het leger van het land weten dat de gesprekken opnieuw zijn uitgesteld. Onduidelijk is of de gesprekken nog doorgaan.

Oude grensconflicten tussen de buurlanden hebben sinds 24 juli tot veel beschietingen over en weer geleid. Daarbij zijn zeker 38 doden gevallen.