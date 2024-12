CBS verwacht verdubbeling aantal 80-plussers in komende 20 jaar

DEN HAAG (ANP) - Het aantal tachtigplussers in Nederland zal de komende twee decennia verdubbelen, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nu telt het land ongeveer 900.000 inwoners van tachtig jaar en ouder. In 2045 zullen dat er door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting 1,8 miljoen zijn volgens de laatste prognose die het statistiekbureau heeft opgesteld.

De totale bevolking groeit ook gestaag door. Op dit moment leven in Nederland ruim 18 miljoen mensen. De grens van 19 miljoen inwoners wordt in 2037 gepasseerd, verwacht het CBS. De 20 miljoen wordt volgens de prognose in 2058 aangetikt. Terwijl de bevolking vergrijst, zal het aantal inwoners in de werkzame leeftijdsgroepen ongeveer gelijk blijven tot 2040.

Net als in vorige prognoses verwacht het CBS dat de bevolking vooral zal groeien door immigratie: er komen meer mensen Nederland binnen dan er vertrekken. Het statistiekbureau verwacht dat dit zo blijft, ook al wil het huidige kabinet de immigratie terugdringen. De bevolkingsgroei tot 2070 ligt een fractie hoger dan in de vorige vooruitblik van het CBS.

Onzekerheden

In de komende jaren zal het aantal sterfgevallen naar verwachting hoger liggen dan het aantal geboorten. Dit draait vanaf 2028 echter om, voorzien de demografen. Tot 2040 verwachten ze vervolgens meer geboorten dan overlijdens. Dat heeft ermee te maken dat er in die jaren meer vrouwen in de vruchtbare leeftijd zullen zijn dan nu. Ook neemt het aantal moeders van boven de dertig jaar toe.

Het bureau wijst erop dat er veel onzekerheden zijn: "Zo kan het aantal migranten van jaar tot jaar sterk fluctueren. Ook is niet zeker of de stijging van de levensduur in de toekomst in hetzelfde tempo zal doorzetten, en of Nederlanders een voorkeur voor een gezin met twee kinderen blijven houden."