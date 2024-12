PostNL vindt nieuwe financieel topvrouw bij Heineken

DEN HAAG (ANP) - Post- en pakketbezorger PostNL kondigt aan dat Linde Jansen de nieuwe financieel topvrouw wordt van het bedrijf. Ze volgt Pim Berendsen op, die in april topman wordt. Jansen werkt nu nog bij Heineken, waar ze verantwoordelijk is voor de rapportage over onder meer de financiën.

Volgens PostNL heeft Jansen bij Heineken niet alleen ervaring opgedaan in financiële rapportage, maar ook in het rapporteren over bijvoorbeeld de milieu-impact van de bierbrouwer. "Met Linde Jansen krijgt PostNL wederom een inspirerende leider die samen met Pim Berendsen een sterke raad van bestuur gaat vormen", zegt Jan Nooitgedacht, voorzitter van de raad van commissarissen van PostNL.

Eerder werd bekend dat de huidige financieel directeur Berendsen komend voorjaar Herna Verhagen opvolgt als hoogste baas bij het bedrijf. Verhagen leidde PostNL sinds 2012 en kondigde vorige maand haar vertrek aan.