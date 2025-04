CDA, CU en SGP verbolgen over nieuwe onderwijsbezuinigingen

DEN HAAG (ANP) - Drie van de vier partijen die het kabinet hielpen de onderwijsbegroting door de Eerste Kamer te loodsen zijn "verbolgen" over de nieuwe onderwijsbezuinigingen die in de voorjaarsnota staan. CDA, ChristenUnie en SGP zeggen in een debat met onderwijsminister Eppo Bruins (NSC) verbaasd te zijn over die bezuinigingen.

"De coalitie plundert het onderwijs voor haar eigen hobby's", aldus Harmen Krul van het CDA. "Bezuinigingen die wij eruit hebben gekregen in de onderwijsbegroting worden nu weer teruggedraaid. We zien dat er veranderingen zijn doorgevoerd die we niet steunen."

De drie christelijke partijen en JA21 steunden de begroting in de Eerste Kamer, waardoor er een meerderheid was. In ruil daarvoor zijn meerdere bezuinigingen uit de begroting gehaald.

Chris Stoffer (SGP) vroeg zich in debat met VVD'er Claire Martens-America af waarom de "constructieve oppositiepartijen" het kabinet nog een keer zouden helpen. "Dit geeft weinig vertrouwen voor de toekomst."