Pakistan weerspreekt luchtaanvallen op Afghanistan

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 14:08
anp251125121 1
ISLAMABAD (ANP/AFP) - De Pakistaanse strijdkrachten zeggen dinsdag helemaal geen aanvallen op Afghaans grondgebied te hebben uitgevoerd. Volgens een woordvoerder "zijn de beweringen van de Afghaanse interim-regering hierover volslagen ongegrond".
Een woordvoerder van het Talibanbewind in Kabul zei dat bij Pakistaanse luchtaanvallen op Afghanistan in de nacht van maandag op dinsdag zeker tien mensen, onder wie negen kinderen, werden gedood. Doelwit was volgens het Afghaanse bericht een huis van een burger in de provincie Khost. Bij een andere luchtaanval in de grensstreek met Pakistan raakten volgens de Taliban vier mensen gewond.
In oktober waren er gevechten tussen Pakistan en Afghanistan, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen. Beide partijen wilden een wapenstilstand, maar vredesonderhandelingen mislukten.
