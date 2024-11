Cel geëist tegen 2 Nederlanders na verdrinking bij Gentse Feesten

GENT (ANP/BELGA) - De twee Nederlandse verdachten van de verdrinkingsdood van een 53-jarige man tijdens de Gentse Feesten in 2022, moeten volgens de Belgische justitie een celstraf krijgen. De aanklager vroeg bij de rechtbank in Gent dertig maanden cel voor de 24-jarige man die het slachtoffer in het water duwde. Voor de tweede verdachte (26) werd achttien maanden cel geëist.

Op 17 juli twee jaar geleden werd aan de Lousbergskaai het lichaam van Hakim Mutyaba uit het water gehaald. Hij bleek in het water te zijn gegooid toen hij terugkwam van de Gentse Feesten. De man kon niet zwemmen en verdronk. Na onderzoek bleken twee Nederlandse mannen de verdachten. Ze werden na aanhouding in Nederland overgeleverd aan België. Ze zaten een tijdlang in de cel en werden later vrijgelaten onder voorwaarden.