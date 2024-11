Hof: PVV'er Gom van Strien verhulde doorsluizen aandelen naar hemzelf

Het lijkt erop dat PVV-senator Gom van Strien, verkenner van het kabinet, met opzet heeft verhuld dat hij aandelen van een spin-off van zijn universiteit doorspeelde aan zijn vrouw, heeft het gerechtshof in Arnhem geconstateerd. Zijn echtgenote was volgens het hof bovendien slechts een dekmantel: het was uiteindelijk Van Strien die de aandelen in handen kreeg.

Het hof deed uitspraak in hoger beroep van een kort geding tussen UH, de beheerder van de zakelijke activiteiten van de Universiteit Utrecht, en de opvolger van Van Strien als UH-bestuurder. Dat is een tussenstap in hun juridische strijd. Samen met de PVV'er zou deze compagnon UH vele tonnen afhandig hebben gemaakt.

UH heeft "voldoende aannemelijk" gemaakt dat het aandeelhouderschap van de echtgenotes van het tweetal "bewust verhuld" is, oordeelde het gerechtshof in een arrest waarover NRC als eerste berichtte. Zo kregen de universiteit en de belastingdienst geen lucht van de belangenverstrengeling. De twee echtgenotes kregen bijvoorbeeld nét geen derde van de aandelen, waardoor ze buiten het zicht van de fiscus bleven.

In de praktijk was hun belang in het dekmantelbedrijf bovendien van de twee heren zelf, constateert het hof. Het verwijst naar hun e-mailverkeer, waarin zijzelf steeds optreden als bestuurders en er hooguit samenzweerderig naar hun echtgenotes wordt geknipoogd.