Celstraf voor rellen en omgooien brandende container bij D66-pand

DEN HAAG (ANP) - De rechtbank in Den Haag heeft weer drie verdachten veroordeeld voor hun deelname aan de grootschalige rellen in Den Haag, die vorig jaar september uitbraken rond een demonstratie tegen asiel en migratie. De hoogste straf, vier maanden cel, is voor een 25-jarige man die onder meer een brandende container omgooide bij het kantoor van D66.

De rechtbank acht ook bewezen dat hij op het Malieveld een ME-bus heeft bestormd en op het Plein geweld heeft gepleegd tegen iemand die stond te filmen en tegen een bewaker die wilde ingrijpen. Bovenop de celstraf moet hij 15.000 euro schadevergoedingen betalen, waarvan een derde aan D66.

De andere veroordeelden zijn een 20-jarige man en een 46-jarige man die een politiebusje bestormden en een aanhouding probeerden te voorkomen. De 20-jarige krijgt 100 uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf. De 46-jarige krijgt dezelfde voorwaardelijke straf en 120 uur taakstraf. Hij was al eerder voor geweldpleging veroordeeld.

In totaal zijn nu 38 mensen veroordeeld voor de rellen.