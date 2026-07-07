ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump wil beperkingen voor wapenverkoop aan Turkije schrappen

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 juli 2026 om 15:31
anp070726145 1
ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt de beperkingen voor de wapenverkoop aan Turkije te willen schrappen. Dat zou mogelijk betekenen dat Turkije F-35-gevechtsvliegtuigen mag kopen, iets waar het land al lang om vraagt.
Wel moet het Amerikaanse parlement nog instemmen met het opheffen van de sancties. Volgens Amerikaanse media is dat onzeker, omdat veel parlementariërs daartegen zijn.
Trump besloot zelf zeven jaar geleden de verkoop van F-35's aan Turkije te verbieden, omdat de Turken een Russisch afweersysteem hadden gekocht. Nu zei Trump na aankomst in het Turkse presidentiële paleis van Recep Tayyip Erdogan dat hij zich daar geen zorgen meer over maakt.
Volgens Trump is Turkije de afgelopen jaren een voorbeeldige bondgenoot geweest, in tegenstelling tot veel andere landen. Trump prees Erdogan als goede vriend, met wie hij een "goede chemie" heeft. Sterker nog, als Erdogan niet de gastheer was van de NAVO-top van dinsdag en woensdag dan was Trump misschien wel helemaal niet gekomen, zei hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_722889913

Dreigend watertekort: dit mag je vanaf nu wél en níet met je kraanwater — de regels die bijna niemand kent

shutterstock_2657400799

De dure vergissing bij een gebruikte elektrische auto: niet de kilometerstand, maar de accu

anp 78414317

Mogen vrachtwagens parkeren op de afrit of op de vluchtstrook?

170476447_m

Wetenschappers berekenen wanneer de allerlaatste plant op aarde sterft

anp070726065 1

Burgemeester Moskou meldt grote droneaanval vanuit Oekraïne

shutterstock_2760838525

Hoe soepelere hypotheekregels voor ouderen de woningmarkt kunnen los trekken

Loading