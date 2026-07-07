Trump wil beperkingen voor wapenverkoop aan Turkije schrappen

ANKARA (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump zegt de beperkingen voor de wapenverkoop aan Turkije te willen schrappen. Dat zou mogelijk betekenen dat Turkije F-35-gevechtsvliegtuigen mag kopen, iets waar het land al lang om vraagt.

Wel moet het Amerikaanse parlement nog instemmen met het opheffen van de sancties. Volgens Amerikaanse media is dat onzeker, omdat veel parlementariërs daartegen zijn.

Trump besloot zelf zeven jaar geleden de verkoop van F-35's aan Turkije te verbieden, omdat de Turken een Russisch afweersysteem hadden gekocht. Nu zei Trump na aankomst in het Turkse presidentiële paleis van Recep Tayyip Erdogan dat hij zich daar geen zorgen meer over maakt.

Volgens Trump is Turkije de afgelopen jaren een voorbeeldige bondgenoot geweest, in tegenstelling tot veel andere landen. Trump prees Erdogan als goede vriend, met wie hij een "goede chemie" heeft. Sterker nog, als Erdogan niet de gastheer was van de NAVO-top van dinsdag en woensdag dan was Trump misschien wel helemaal niet gekomen, zei hij.