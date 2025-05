Cheers-acteur George Wendt (76) overleden

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse acteur George Wendt, vooral bekend uit de serie Cheers, is dinsdagochtend op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn publicist bekendgemaakt volgens entertainmentwebsite Variety.

"George was een liefhebbende familieman, een geliefde vriend en vertrouweling voor iedereen die het geluk had hem gekend te hebben", laat ze weten. "Hij zal voor altijd gemist worden. De familie heeft om privacy gevraagd gedurende deze periode."

Cheers was van 1982 tot 1993 te zien op televisie. Wendt kreeg grote bekendheid door de rol van stamgast Norm Peterson in Cheers, waarvoor hij zes Emmy-nominaties kreeg. Zijn bekendste en door fans geliefde uitspraak in de serie was "afternoon everybody".