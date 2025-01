China en India noteerden recordhitte in 2024

BEIJING (ANP/RTR) - Inwoners van China en India hebben in 2024 uitzonderlijke hitte te verduren gekregen. In beide landen werden afgelopen jaar temperatuurrecords verbroken. Dat is in lijn met de wereldwijde trend, maar vooral in China was sprake van een forse uitschieter: de gemiddelde jaartemperatuur was 10,9 graden, meer dan een volle graad warmer dan in 2023, becijfert de meteorologische dienst van het land.

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) kwam vorige maand al tot de conclusie dat 2024 op weg was het warmste jaar te worden sinds de metingen zijn begonnen. De opwarming van de aarde bedraagt nu sinds halverwege de negentiende eeuw gemiddeld 1,3 graden.

Klimaatverandering bezorgde India het heetste jaar uit de meetreeks sinds 1901. Het land kreeg onder meer te maken met de langste hittegolf uit de recente geschiedenis. Gemiddelde temperaturen lagen 0,65 graden boven het gemiddelde uit de jaren van 1991 tot 2020.

De twee grote Aziatische landen dragen zelf ook sterk bij aan de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming veroorzaakt. China staat in absolute zin op de eerste plaats van grote uitstoters, India staat achter de Verenigde Staten op plaats drie, behalve als EU-landen als één blok worden gerekend. China en India hebben ook de grootste bevolkingen van alle landen ter wereld.