China hervat na zes jaar vluchten naar Noord-Korea

BEIJING (ANP/AFP) - China's nationale luchtvaartmaatschappij Air China heeft maandag de vluchten tussen Beijing en Pyongyang hervat na een onderbreking van zes jaar, zo blijkt uit trackinggegevens.

Vlucht CA121 vertrok vanaf Beijing Capital Airport om 07.58 uur lokale tijd en kwam om 10.37 uur lokale tijd op het Sunan International Airport in Pyongyang aan.

Eerder deze maand werd ook het spoorverkeer tussen de twee landen hervat. De verbinding kwam in 2020 stil te liggen door de pandemie. Noord-Korea is in veel opzichten afhankelijk van China en de trein speelde daar lange tijd een rol in.