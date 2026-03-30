Australië halveert accijns op brandstof om kosten te verlagen

CANBERRA (ANP/RTR) - Australië zal de belasting op brandstof en diesel voor drie maanden halveren in een poging om de kosten te verlagen die zijn gestegen door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël tegen Iran, kondigde premier Anthony Albanese aan.

De halvering van de belasting, bekend als de brandstofaccijns, zou de brandstofkosten met 26,3 Australische dollarcent (ongeveer 15 eurocent) per liter verlagen, aldus Albanese.

"We begrijpen dat de kosten voor mensen heel reëel zijn nu de impact van de oorlog aan de andere kant van de wereld hier voelbaar is", zei Albanese tijdens een persconferentie in Canberra.

De regering gaat ook de wegenbelasting voor zware voertuigen drie maanden opschorten. De maatregelen zullen de regering naar verwachting 2,55 miljard Australische dollar kosten (ruim 1,5 miljard euro).