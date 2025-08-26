ECONOMIE
China klaagt bij Japan na oproep over wegblijven van parade

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 10:37
BEIJING (ANP/RTR) - China heeft bij Japan geprotesteerd na een Japanse oproep aan andere landen om niet naar een Chinese militaire parade te gaan. De Volksrepubliek China houdt de parade op 3 september om stil te staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, tachtig jaar geleden.
Het ministerie zegt uitleg te willen van Japan, dat China in 1931 binnenviel en tot het einde van de Tweede Wereldoorlog bezette. Japan moet bovendien "volledig breken met het militarisme", aldus een woordvoerder van het ministerie.
Het Japanse persbureau Kyodo meldde afgelopen weekend dat Japan Europese en Aziatische landen heeft gevraagd weg te blijven van de parade en andere herdenkingsevenementen van China. Diplomatieke bronnen zeiden tegen Kyodo dat Japan via zijn ambassades heeft laten weten dat de herdenkingen anti-Japanse trekken hebben en dat deelname van leiders zorgvuldig moet worden overwogen.
