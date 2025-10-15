Een narcist is een emmer met gaten

Narcisme is als een emmer met gaten. De narcist heeft veel aanmoediging van buitenaf nodig, want het zelfvertrouwen sijpelt al snel door de gaten in het niets. Het is een constante tegenstelling tussen een fragiele binnenkant en een zelfverzekerde buitenkant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel narcisten gevoelig zijn voor kritiek”, zegt Narcisme expert Hagemeyer tegen Bild.

Narcisme is een persoonlijkheidskenmerk waarbij iemand zichzelf belangrijker vindt dan anderen, weinig empathie toont en voortdurend bevestiging nodig heef t. Dit gedrag leidt vaak tot problemen in relaties en op de werkvloer.

Een narcist wordt vaak vergeleken met een 'emmer met gaten' omdat ze niet in staat zijn om positieve gevoelens of emoties effectief vast te houden. Ze hebben een constante behoefte aan bewondering en bevestiging, maar zelfs als ze die krijgen, verliezen ze al snel hun interesse en gaan ze verder met het volgende. Deze cyclus van constant zoeken en nooit tevreden zijn, doet denken aan een lekkende emmer die niet lang iets kan bevatten.

Bovendien wordt van narcisten vaak gezegd dat ze een gebrek aan empathie en een overdreven gevoel van eigendunk hebben. Ze geloven dat ze beter zijn dan anderen en negeren vaak de gevoelens en behoeften van de mensen om hen heen. Dit egoïsme kan leiden tot het verbreken van relaties en het onvermogen om gezonde banden met anderen te onderhouden.

Herkenbare voorbeelden van narcistisch gedrag

Narcistisch gedrag is vaak herkenbaar in alledaagse situaties. Denk aan iemand die elk gesprek naar zichzelf toe trekt, complimenten niet kan accepteren zonder er zelf één terug te geven, of constant vertelt over eigen prestaties. Ook het niet kunnen omgaan met kritiek is typerend: een kleine opmerking wordt al snel als een persoonlijke aanval ervaren. Verder manipuleren narcisten vaak anderen door te liegen, schuld af te schuiven of door gaslighting - waarbij ze je laten twijfelen aan je eigen waarneming. In relaties eisen ze veel aandacht op, maar geven zelf weinig emotionele steun terug.

Tips voor omgang met een narcist

Hoe kun je omgaan met een narcist in je omgeving? Het is belangrijk om grenzen te stellen en deze consequent te handhaven. Geef niet steeds toe aan hun behoefte aan bevestiging, want dat versterkt alleen hun gedrag. Blijf kalm en rationeel tijdens gesprekken, en laat je niet verleiden tot emotionele discussies. Documenteer belangrijke afspraken en gesprekken, vooral in een werksituatie. Zorg ook goed voor jezelf: zoek steun bij vrienden, familie of een therapeut. Realiseer je dat je het gedrag van de narcist niet kunt veranderen - je kunt alleen je eigen reactie erop aanpassen. In ernstige gevallen, vooral bij emotioneel misbruik, is het verstandig om professionele hulp in te schakelen of zelfs afstand te nemen van de relatie.