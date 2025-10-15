ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

De perfecte friet maak je zo (het zit hem allemaal in zetmeel)

tips
door Peter Janssen
woensdag, 15 oktober 2025 om 21:03
shutterstock_2416957973
Friet is misschien wel de meest briljante uitvinding uit de keuken: eenvoudig, altijd lekker en passend bij haast elk gerecht. Maar waarom blijken zelfgemaakte frieten vaak minder knapperig dan die van je favoriete snackbar of bistro? De sleutel tot de perfecte friet schuilt in één woord: zetmeel.
Het geheim start in de gootsteen Wil je écht knapperige friet met een boterzachte binnenkant, dan moet je eerst het zetmeel uit de aardappelstaven ‘wassen’. Snijd verse aardappelen tot frietjes en leg ze vervolgens minimaal 20 minuten in koud water—langer mag gerust! Zo week je overtollig zetmeel los, waardoor de friet straks niet aan elkaar plakt.
Daarna komt een korte kookbeurt: blancheer de afgegoten frietjes enkele minuten in kokend water. Dit wetenschappelijk onderbouwde stapje (te vinden in vakliteratuur als Frontiers in Nutrition en ScienceDirect) verwijdert nóg meer zetmeel, waardoor je straks die felbegeerde crispy buitenkant én zachte binnenkant krijgt.
En dan bakken: frituur, oven of airfryer Na het afkoelen bak je de frietjes af in olie, frituur of airfryer—precies zoals jij wilt. Dankzij het verwijderen van zetmeel krijg je friet die niet aan elkaar plakt en waar een mooie, krokante korst op zit. Hoe langer je de ‘zetmeelwas’ en het blancheren aanhoudt, hoe beter het resultaat.
Kort samengevat:
  • Snijd verse aardappelen tot friet
  • Week minimaal 20 minuten in koud water
  • Blancheer enkele minuten in kokend water
  • Bak ze af zoals je wilt

Lees ook

Wat is het verschil tussen airfryerfriet en ovenfriet? (behalve het prijskaartje)Wat is het verschil tussen airfryerfriet en ovenfriet? (behalve het prijskaartje)
Het Fraaie Kaartje: De patat-frietgrens ligt veel hoger dan gedachtHet Fraaie Kaartje: De patat-frietgrens ligt veel hoger dan gedacht
Patat bestaat 150 jaar, of is het nou friet?Patat bestaat 150 jaar, of is het nou friet?
Belgische premier bekogeld met patatBelgische premier bekogeld met patat
    loading

    POPULAIR NIEUWS

    shutterstock 2376235619

    Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

    G3RvlqRW8AAvSWI

    Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

    ANP-482217398

    Man die met fakkel voor deur Kaag stond weigert cel in te gaan

    ANP-539116170

    Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

    ANP-511716543 (1)

    Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

    ANP-537342152

    De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

    ANP-539196191

    Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

    Loading