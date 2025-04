Chinees leger begint militaire oefening om Taiwan te omsingelen

BEIJING (ANP/AFP/RTR) - Het Chinese leger is dinsdagochtend (lokale tijd) begonnen met een grootschalige militaire oefening rondom Taiwan. Naast het leger doen ook de marine en luchtmacht aan de oefening mee. Op het socialemediaplatform Weibo deelt het Chinese leger een poster waarop te zien is hoe Taiwan is omsingeld door marineschepen en gevechtsvliegtuigen, er staat de tekst "insluiten" bij.

De oefening is volgens het leger bedoeld als "strikte waarschuwing en krachtige afschrikking" voor wat China "de separatisten op het eiland" noemt. Taiwan wordt al decennia onafhankelijk bestuurd, maar China ziet het eiland als een afvallige provincie die moet worden ingelijfd. Beijing zet daarom regelmatig druk op Taipei, zowel op politiek als militair gebied.