Trump trekt parallel met juridische strijd Le Pen

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump ziet overeenkomsten tussen zijn juridische strijd en die van de Franse politica Marine Le Pen. Zij werd maandag veroordeeld in een fraudezaak en mag vijf jaar lang niet meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen. Trump noemde die verkiezingsuitsluiting een "heel belangrijke zaak".

"Ze is voor vijf jaar verbannen terwijl ze de leidende presidentskandidaat is. Dat klinkt behoorlijk als wat er in dit land gebeurd is", zei Trump. Le Pen werd veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Trump werd vorig jaar schuldig bevonden in een zaak die draaide om zwijggeldbetalingen aan een pornoster en kampte voor zijn verkiezing met meerdere rechtszaken.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de verkiezingsuitsluiting van Le Pen maandag al "zorgwekkend". Zelf spreekt Le Pen van een politiek proces. "Ik vecht tot het bittere eind", zei ze.