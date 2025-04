Chinees-Maltees-Kittiaans-Spitsbergse cryptomiljonair naar ruimte

CAPE CANAVERAL (ANP) - Vier nieuwe toeristen zijn begonnen aan een reis naar de ruimte. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft ze in de nacht van maandag op dinsdag om 03.46 uur (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida. De vier zitten de komende dagen in een baan rond de aarde.

De missie is betaald door een van de bemanningsleden zelf, de geboren Chinees Chun Wang. Hij is rijk geworden met het delven van virtueel geld. Hij woont officieel in de afgelegen Noorse eilandengroep Spitsbergen. Met plaatselijke investeringen heeft hij ook de paspoorten van Malta en van het land St. Kitts en Nevis in de Caraïben weten te krijgen. Hij maakt zijn ruimtereis officieel als burger van Malta. Hoeveel Wang heeft betaald, is niet bekend.

Een van zijn reisgenoten is de Noors-Britse filmmaker Jannicke Mikkelsen, die ook op Spitsbergen woont. Zij moet de ruimtereis vastleggen in virtual reality. Mikkelsen wordt de eerste Noorse astronaut. De andere bemanningsleden zijn avonturier Eric Philips uit Australië, een kind van Nederlandse ouders, en onderzoeker Rabea Rogge uit Duitsland.

De vier gaan naar een zogeheten polaire baan om de aarde. Dat betekent dat ze over zowel de Noordpool als de Zuidpool vliegen. Het duurt steeds zo'n drie kwartier om van het ene uiteinde van de aarde naar de andere kant te vliegen. Het is de eerste keer dat mensen in die omloopbaan komen. Die wordt tot nu toe alleen gebruikt voor observatiesatellieten.

De missie heet Fram2. Dat is een verwijzing naar het schip Fram (Noors voor "voorwaarts"), waarmee de Noorse ontdekkingsreizigers Fridtjof Nansen en Roald Amundsen meer dan een eeuw geleden de Noordpool en de Zuidpool verkenden.