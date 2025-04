Advertentie eert inzet vrijwilligers na weigering lintjes Faber

DEN HAAG (ANP) - VluchtelingenWerk Nederland, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en brancheorganisatie Goede Doelen Nederland hebben dinsdag een paginagrote advertentie in NRC en de Volkskrant geplaatst om hun steun uit te spreken aan vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen in Nederland. De advertentie komt nadat bekend werd dat minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) heeft geweigerd om ervoor te tekenen dat vijf vrijwilligers in de vluchtelingensector lintjes krijgen.

"Een lintje uitdelen kunnen we niet, maar ónze dankbaarheid en respect hebben jullie. Onvoorwaardelijk", schrijven de organisaties.

"Duizenden vrijwilligers onderscheiden zich dagelijks door zich in te zetten voor vluchtelingen in Nederland. Ze helpen in de opvang, geven taallessen en bieden een luisterend oor. Vrijwilligers handelen vanuit een warm hart en maken het verschil voor de medemens en de samenleving. Hun onmisbare inzet zou nooit gepolitiseerd mogen worden", vervolgen ze.