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Chinese rakettest moet NAVO bij de les houden, zegt Rutte

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 18:17
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ANKARA (ANP) - De Chinese raketproef in de Stille Oceaan van maandag toont aan dat de NAVO China ernstig moet nemen, vindt NAVO-topman Mark Rutte. "Dit bewijst dat we niet naïef mogen zijn", zei hij een dag voor de NAVO-top in Ankara. "En ik kan verzekeren dat we dat ook niet zijn."
China vuurde een ballistische langeafstandsraket af die neerkwam in de oceaan. Landen in de regio als Japan, Australië en Nieuw-Zeeland, die beducht zijn voor de groeiende Chinese militaire macht, reageerden scherp. Samen met Zuid-Korea vormen de drie de IP4, die al jaren steeds nauwer met de NAVO optrekt.
Maar net als vorig jaar in Den Haag zijn de meeste IP4-leiders niet bij de NAVO-top, waar ze eerder wel steevast aanschoven. Alleen de Zuid-Koreaanse president is erbij in Ankara. Maar Rutte houdt vol dat hij zich geen zorgen maakt. De veiligheid van het oorspronkelijke NAVO-gebied in Europa en Noord-Amerika raakt steeds meer verstrengeld met die van Oost-Azië, onderstreepte hij nog maar eens.
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