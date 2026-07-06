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Netanyahu vraagt VS geen F-35's te verkopen aan Turkije

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 18:16
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JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu roept de VS op om geen F-35-gevechtsvliegtuigen of onderdelen te verkopen aan Turkije. Volgens Netanyahu zou dat de machtsverhoudingen verstoren.
Donald Trump reist maandag naar Ankara voor de NAVO-top. Zijn bezoek wordt ook wel als een kans gezien voor Turkije om terug te keren in het F-35-programma en straalmotoren aan te kopen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een eigen gevechtsvliegtuig.
"Ik vind niet dat ze F-35's of de motoren voor hun gevechtsvliegtuigen zouden moeten krijgen, want dat zou de machtsbalans in het Midden-Oosten verstoren, die uiteindelijk wordt gewaarborgd door de Israëlische luchtmacht en, naar mijn mening, ook door de houding van Amerika tegenover het Midden-Oosten", zei Netanyahu tegen de Amerikaanse nieuwszender Fox. De Turkse president Erdogan is zeer kritisch over Israël.
Turkije werd in 2019 door de VS uit het F-35-programma gezet, omdat Ankara een Russisch raketafweersysteem had gekocht.
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