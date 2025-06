ChristenUnie noemt vertrek van Wilders uit coalitie "een afgang"

DEN HAAG (ANP) - Het vertrek van de PVV uit de coalitie en het kabinet is volgens ChristenUnie-leider Mirjam Bikker "een afgang". Bikker schrijft op X dat Geert Wilders meer verantwoordelijkheid had moeten nemen.

De CU-fractievoorzitter wil dat er dinsdag nog een debat komt met premier Dick Schoof over hoe het nu verdergaat. Ze ziet nieuwe verkiezingen niet als enige optie. "Ook een rompkabinet met nieuwe meerderheden kan nog steeds ons land vertegenwoordigen. Geen paniek, maar standvastigheid."

"Opblazen is weer eens makkelijker dan opbouwen. Het is schokkend dat de PVV zo met de grote verantwoordelijkheid omgaat", aldus Bikker, die ook nog uithaalt naar de VVD. "Tegen beter weten in stapte de VVD in dit avontuur en opende de deur voor verdeeldheid en bestuurlijke chaos."