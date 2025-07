Bloomberg: eindelijk kraakt Russische economie

Jarenlang leek de Russische economie wonderbaarlijk veerkrachtig onder de druk van sancties en oorlogsinspanningen. Zelfs toen het Westen vanaf 2022 de ene na de andere economische strafmaatregel doorvoerde en Rusland ongekend veel geld besteedde aan de oorlog in Oekraïne, hield de economie stand. Maar deze zomer meldt Bloomberg het onomwonden: “De eens zo hete oorlogseconomie begint te kraken.”

De signalen worden onmiskenbaar. In 2025 voert de centrale bank de rente fors op – inmiddels tot 18%, een niveau dat historisch genoemd mag worden. Inflatiecijfers lopen op, consumenten houden de hand op de knip en een recessie ligt op de loer. Grote sectoren als de staal- en kolenindustrie zitten in zwaar weer. Steeds minder bedrijven zijn winstgevend, zelfs in sectoren die jarenlang profiteerden van de oorlogsindustrie. Vooral kleinere ondernemingen lijden onder de krimpende binnenlandse markt en het gebrek aan buitenlandse partners. Poetin en zijn centrale bank proberen de crisis te bezweren, maar de problemen stapelen zich op.

De Russische economie is inmiddels haast volledig afhankelijk van overheidsuitgaven voor defensie; andere sectoren lopen leeg. Miljoenen aan fossiele inkomsten zijn verdampt door dalende olieprijzen en westerse sancties. Banken rapporteren gaten in hun balansen en voorzitters van grote Russische banken vrezen zelfs een golf aan faillissementen en mogelijk staatssteun.

De arbeidsmarkt piept en kraakt. Arbeidskrachten worden weggezogen naar de oorlogsindustrie, terwijl de gewone economie stilvalt. En als de oorlog ooit stopt, dreigt een sociale crisis: massa’s soldaten en productiearbeiders moeten dan opgevangen worden door een civiele economie die volledig is uitgehold.

Wat betekent dit alles? Het optimisme binnen het Poetin-model maakt plaats voor nervositeit en onzekerheid. Wie Bloomberg en andere analisten volgt, ziet dat de economische wetmatigheden zich alsnog wreken. Na drie jaar oorlogsinspanningen kraakt “de Russische machine” op alle fronten. Eén vonk – zoals een verdere daling van de olieprijs of escalatie van bankenproblemen – kan de boel doen imploderen.