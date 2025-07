Rond deze leeftijd versnelt je veroudering plotseling

Nieuwe onderzoeksresultaten bevestigen wat vijftigplussers al lang wisten: veroudering is geen geleidelijk proces. Rond je 50ste levensjaar treedt er een dramatische versnelling op. Maar niet elk onderdeel van je licham verslijt even snel.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het vakblad Cell en is gebaseerd op weefselmonsters van 76 mensen. De proefpersonen overleden aan een ongeval waarbij hun organen bruikbaar bleven voor analyse. Onderzoekers onderzochten acht verschillende lichaamssystemen, waaronder het hart- en vaatstelsel, het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Daaruit blijkt dat het lichaam zich niet in een rechte lijn achteruit beweegt. Net als bij een auto slijten sommige onderdelen sneller dan andere. De meest opvallende veranderingen vonden ze in de aorta. Dat is de grote lichaamsslagader die bloed van het hart naar de rest van het lichaam pompt. Tussen het 45ste en 55ste levensjaar verandert daar het eiwitprofiel zo sterk, dat het een duidelijke versnelling in het verouderingsproces aangeeft.

Bloedvaten als dragers van veroudering

De onderzoekers ontdekten dat bloedvaten een centrale rol spelen bij het verspreiden van verouderingssignalen. Ze noemen de vaten een soort ‘doorgeefluik’ dat moleculen verspreidt die veroudering in andere organen versnellen. Dit zou kunnen verklaren waarom hart- en vaatziekten vaak toenemen na de middelbare leeftijd . In totaal vonden de wetenschappers 48 eiwitten die met de leeftijd toenemen.

De studie bevestigt eerdere aanwijzingen dat veroudering niet geleidelijk verloopt, maar schoksgewijs. Eerdere studies vonden kantelpunten rond de 60 jaar en mogelijk rond de 80 jaar. Volgens de onderzoekers kan inzicht in deze kantelpunten helpen om veroudering gerichter aan te pakken. Als duidelijk is welke organen het snelst verouderen en wanneer, kunnen artsen beter bepalen waar en wanneer ingrepen of preventie het meeste effect hebben.