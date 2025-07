Crowdfunding voor schoonmakers Amsterdamse luxesportschool die door deze miljonair worden uitgebuit

Een crowdfunding voor schoonmakers van de Amsterdamse sportschool Saints & Stars heeft tot dusver ruim 20.000 euro opgehaald. Het Parool meldde deze week dat de Filipijnse en Indonesische schoonmakers van de luxesportschool worden uitgebuit.

Een groep mensen die zich het lot van deze arbeidsmigranten aantrekt, is de inzameling begonnen. "We staan in contact met de getroffen werkers. Het opgehaalde bedrag zal onder hen worden verdeeld", schrijven ze op de GoFundMe-pagina.

Uit het Parool-artikel kwam een schrijnend beeld naar voren over de werkomstandigheden van de minstens 23 schoonmakers. "Ze moeten hun paspoort inleveren, werken tot zeventien uur per dag en slapen met wildvreemden in één bed", aldus de krant. Ook zou er worden gedreigd met inhouding van het loon en kregen de mensen nooit het beloofde werkvisum.

Eigenaar van het sportpaleis (volledig abonnement voor 180 euro per maand) is Tom Moos (31), zoon van miljonair René Moos. Die is medeoprichter en nu ceo van Basic-Fit, met 1400 sportscholen in Europa.

Moos antwoordt op vragen van Het Parool: ‘Het doet ons veel pijn en het stemt ons verdrietig dat ons handelen nu ter discussie wordt gesteld,’