ChristenUnie scherpt koers rond Israël niet aan

EDE (ANP) - De koers van de ChristenUnie over Israël en de Palestijnen wordt niet verder aangescherpt. Op het congres van de partij zaterdag in Ede werd een motie die hiertoe oproept verworpen. Het voorstel kreeg steun van 28 procent, tegen stemde 63 procent.

Het landelijk bestuur had zich ook tegen de motie uitgesproken omdat die onder meer te eenzijdig zou zijn. Een tweede motie over Israël die vraagt de huidige lijn voort te zetten, haalde het wel, zij het met een nipte meerderheid (52 procent voor en 38 procent tegen).

De ChristenUnie is traditioneel een steunpilaar van Israël. De fractie in de Tweede Kamer is wel kritischer geworden door de oorlog in Gaza. Na de dood van vijftien Palestijnse ambulancemedewerkers in het zuiden van Gaza begin dit jaar nam de fractie zelfs het initiatief bij een motie waarin werd opgeroepen de ambassadeur van Israël te ontbieden.