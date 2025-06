CIDI hoopt dat strijd tegen antisemitisme 'hoog op agenda' blijft

DEN HAAG (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hoopt dat "de bestrijding van antisemitisme hoog op de politieke agenda blijft staan, ongeacht welk kabinet er zit". Het kabinet dat dinsdagochtend is gevallen, had een pakket maatregelen genomen om Jodenhaat in Nederland tegen te gaan. Het CIDI zou graag zien dat een volgend kabinet die plannen doorzet.

Het kabinet maakte in november vorig jaar bekend 4,5 miljoen euro per jaar uit te trekken voor een nieuwe aanpak van antisemitisme. Hiervan gaat jaarlijks 1,3 miljoen euro naar veiligheidsmaatregelen voor Joodse scholen, instellingen en evenementen.