DEN HAAG (ANP) - Woonminister Mona Keijzer trekt haar plan in om de huren van corporatiewoningen twee jaar te bevriezen. De BBB-minister dient het wetsvoorstel dat de huurbevriezing regelt niet in, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Dat besluit heeft ze genomen "op basis van het advies van de Raad van State, de politieke ontwikkelingen en om rust en voortgang te brengen in de volkshuisvesting".