CIDI na rapport Maccabi-rellen: werkwijze politie verouderd

DEN HAAG (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) vindt dat de politie haar werkwijze moet aanpassen aan de huidige tijd en meer inzicht moet krijgen in berichten die online rondgaan. Dat zegt directeur Naomi Mestrum in reactie op het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid over de Maccabi-rellen in Amsterdam.

In het rapport over de aanpak van de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv concludeert de inspectie dat de politie zich grondig had voorbereid op de wedstrijd en de herdenking van de Kristallnacht. Toch verliep het anders dan voorzien. Dat kwam door "de snelle verspreiding van geweldsoproepen via sociale media en de moeilijk te volgen verplaatsingen van relschoppers".

"De rol van sociale media blijkt van grote invloed op het verloop van de gebeurtenissen; oproepen en beelden verspreiden zich razendsnel, versterken bestaande spanningen en kunnen binnen korte tijd leiden tot groepsvorming en confrontaties op straat", staat in het rapport.

Flitsaanvallen

Mestrum snapt dat de politie moeite had met de zogenoemde flitsaanvallen. "Het bewijst alleen wel dat gewelddadige groepen meer gemonitord moeten worden, want het is gevaarlijk als de politie niet bij informatie komt die heeft geleid tot deze Jodenjacht."

Volgens de directeur van de belangenorganisatie zijn sociale media en WhatsApp-groepen een belangrijke informatiebron om te weten wat er in de samenleving speelt. "De haat die in de samenleving broeit is daar zichtbaar."