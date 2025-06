Egypte zoekt alternatieven na stilleggen gastoevoer door Israël

CAIRO (ANP/BLOOMBERG) - Egypte is hard op zoek naar alternatieve energiebronnen om stroomuitval in het land te voorkomen, nu Israël de gastoevoer naar het land heeft stilgelegd. Met onder meer de extra import van stookolie wil de regering van president Abdel Fattah al-Sisi het wegvallen van het vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Israël opvangen. Ook is het land in gesprek met Qatar over langetermijncontracten voor gasleveringen.

"We doen er alles aan om onze belofte na te komen om stroomuitval te voorkomen, maar de situatie in Israël heeft natuurlijk directe gevolgen voor een groot deel van de gasvoorziening die nodig is voor elektriciteitscentrales", zei de Egyptische premier Mostafa Madbouly. Hij drong er bij de bevolking op aan hun elektriciteitsverbruik te beperken, omdat het "essentieel is om stroomuitval deze zomer te voorkomen".

Israël heeft opdracht gegeven om twee van zijn gasfaciliteiten, waaronder het grootste veld Leviathan, stil te leggen vanwege veiligheidsoverwegingen door de raketaanvallen van Iran.