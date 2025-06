Bijna 3000 kilo cocaïne in drie containers in Rotterdamse haven

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft eind februari 2950 kilo cocaïne in tientallen gekoelde vaten met vruchtensap gevonden in de Rotterdamse haven, meldt het Openbaar Ministerie maandag. De lading kwam daar op diezelfde dag, 26 februari, aan met een zeeschip vanuit Brazilië. Die was verspreid over drie containers.

De cocaïne in de vaten was opgelost in een vloeistof. De vaten waren bestemd voor een bedrijf in Klundert, maar het OM vermoedt niet dat dit bedrijf weet had van de smokkel.

Dat het Openbaar Ministerie pas halverwege juni melding maakt van de vondst, komt doordat het naar eigen zeggen wegens "het onderzoeksbelang er niet eerder mee naar buiten kon". Het OM "kan niets zeggen" over of er verdachten zijn aangehouden.