HILVERSUM (ANP) - Claude gaat volgend jaar namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival. De zanger is door de selectiecommissie gekozen uit 331 inzendingen, heeft AVROTROS donderdag bekendgemaakt.

Het songfestival vindt van 13 tot en met 17 mei plaats in de St. Jakobshalle in het Zwitserse Basel. Het is de derde keer dat Zwitserland gastheer is van het evenement.