Claude schrok van negatieve reacties na repetitiebeelden

BASEL (ANP) - Claude is geschrokken van de kritiek die hij afgelopen week ontving nadat woensdag de eerste bewegende beelden van zijn songfestivalrepetities naar buiten waren gekomen. Het Nederlandse team was namelijk heel tevreden met de eerste resultaten, zei de zanger zaterdag in de Zwitserse stad Basel tegen het ANP.

"Ik ben hier heel erg aan het genieten. Het is een onbeschrijfelijke ervaring", zegt de 21-jarige Claude over de eerste week in Zwitserland, waar het songfestival dit jaar plaatsvindt. "Het werd natuurlijk zwaarder door de negativiteit toen dat filmpje online kwam. Dat maakt het vervelend, want het is tot nu toe wel heel positief en heel fijn geweest."

Claude luisterde de video terug om te horen of hij echt onzuiver was, zoals in sommige media werd gezegd. "Ik vond het helemaal niet vals. Ik ben aan het dansen en bewegen tegelijk en het is een repetitie. Hier zijn repetities voor", verdedigt hij zichzelf. "Ik had gehoopt dat mensen daar begrip voor zouden hebben. Ik hoorde dat ik de slechtste zanger ooit was en dat ik niet kon zingen. Dat was wel even... Ja, dat maakt me wel onzeker." Om zichzelf een beetje te beschermen tegen negativiteit besloot Claude Instagram voorlopig van zijn telefoon te halen.

Claude gaat met vertrouwen op weg naar dinsdag als hij in actie komt in de eerste halve finale met zijn nummer C'est La Vie. De negativiteit probeert hij achter zich te laten. "Het is heel belangrijk dat ik hiervan ga genieten en Nederland zo goed mogelijk ga vertegenwoordigen." Zaterdag is de finale, waar Claude zich voor hoopt te plaatsen.