Claude zingt C'est La Vie voor de vakjury

BASEL (ANP) - Claude heeft vrijdag de basis voor zijn finaleoptreden op het Eurovisie Songfestival gelegd. De zanger zette een haast foutloze 'generale' neer tijdens de juryshow in de St. Jakobshalle in Basel.

Claude genoot zichtbaar van zijn optreden en oogde zelfverzekerd. "Dank jullie wel", riep hij na afloop in het Nederlands en Engels naar het juichende publiek.

Het optreden van Claude was een belangrijke. De vakjury's in heel Europa en in Australië keken al mee en delen vrijdagavond hun punten uit. Deze tellen zaterdag tijdens de echte finale voor de helft mee.

Zaterdagmiddag is er nog een derde en laatste repetitie van de finale. 's Avonds wordt de winnaar van het Eurovisie Songfestival uitgeroepen. Claude is in de finale als twaalfde aan de beurt.