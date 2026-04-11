Amerikaanse delegatie aangekomen in Islamabad voor overleg Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 april 2026 om 8:21
ISLAMABAD (ANP/RTR) - Een Amerikaanse delegatie is geland in Islamabad voor onderhandelingen met Iran over een duurzaam bestand. Persbureau Reuters meldt op gezag van twee Pakistaanse bronnen dat het toestel is geland. De Amerikanen zijn daar op verzoek van Pakistan, dat optreedt als bemiddelaar.
De VS stemden deze week in met een tijdelijk staakt-het-vuren, nadat bemiddelende partners nog in allerijl hadden geprobeerd om escalatie te voorkomen.
President Donald Trump had Iran namelijk een ultimatum opgelegd om tot een deal te komen en de voor de olievaart belangrijke Straat van Hormuz te heropenen. Gaf het land daar geen gehoor aan, dan dreigde hij dezelfde nacht nog "een hele beschaving" weg te vagen. Al snel klonk internationaal dat dit neerkwam op dreigen met het plegen van oorlogsmisdaden. Iran leek desondanks niet bereid in te binden.
Pakistan vroeg de VS en Iran vervolgens een tijdelijk staakt-het-vuren af te kondigen, om de details rond een vredesvoorstel uit te werken.
